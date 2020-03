Ebook : Le Piège de Dante, d' Arnaud Delalande

Plus qu'une intrigue policière, ce livre est un véritable roman d'aventure et de cape et d'épée.Très bien documenté, l'auteur a construit son histoire dans la Venise du XVIII ème siècle, avec la réalité politique, artistique et historique de l'époque. On y rencontre Casanova, effectivement enfermé dans la prison des plombs à cette époque, on y parle de Goldoni, on se ballade à Murano,on apperçoit le Lido, on déambule dans les sestiers ( les différents quartiers ) de Venise.. Etant moi-même allée à Venise l'été dernier, j'ai eu plaisir à "revoir" le palais des doges, les cellules de la prison des plombs, la Basilique St Marc..

Ce roman sur fond de mysticisme et de péchés capitaux possède tout: intrigue, trahison et rebondissements. L'auteur nous tient en halène du début à la fin de cette histoire.

Le Piège de Dante, d' Arnaud Delalande; éditeur Lgf 2008

Ebook à 6€