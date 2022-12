Lecture de : Peintures d'intérieur de Liz Wagstaff

L’achat d’une nouvelle maison est toujours très excitant ! Son architecture, ses divisions et son emplacement vous ont plu, mais les couleurs sont vraiment affreuses ? Aucun souci ! Pour actualiser votre nouvelle résidence, rien de plus rapide et économique qu’une bonne couche de peinture ! Mais encore faut-il choisir la bonne couleur nous dit Liz Wagstaff, Peintre de façade à Lodève (Hérault 34), dans son livre paru en 1996 : "Peintures d'intérieur" !

J’aime, je peins? Pas tout à fait !

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le choix des teintes n’est pas qu’une question de goûts. Vous devez tenir compte de la dimension de la pièce, de l’éclairage, de l’ameublement, de l’ambiance que vous souhaitez créer et, bien sûr, des tendances du moment.

Couleurs chaudes ou couleurs froides ?

Les couleurs chaudes, en plus de créer une ambiance chaleureuse, produisent une sensation de bien-être et de réconfort et rendent l’espace plus convivial. Pour apporter un côté chaleureux à une pièce dont la fenestration donne au nord (où il n’y a jamais de lumière directe du soleil), privilégiez des teintes comme le jaune, l’orange, le rouge, le vert lime.

Quant aux couleurs froides comme le bleu, le violet ou le vert menthe, on leur attribue des vertus apaisantes de fraîcheur et de calme. De plus, les couleurs froides donnent un effet de grandeur à de petites pièces ou pour éclaircir un couloir, puisqu’elles réfléchissent la lumière.

Prenez votre temps !

Bien que nous rêvions tous d’emménager dans une maison « toute prête », il est préférable de prendre le temps d’habiter l’espace et de s’approprier les lieux avant de choisir ses couleurs. Vous aurez ainsi le temps de noter l’éclairage naturel selon les différents moments de la journée. Rappelez-vous qu’un gris anthracite regardé sous les néons d’un magasin à grande surface n’aura pas le même effet sous le luminaire de votre cuisine.

Si vous choisissez de faire des tests en peignant de petites surfaces, attendez 4 ou 5 jours avant d’arrêter votre choix final, le temps que la peinture sèche complètement, puisque la couleur et le lustre pourraient changer un peu. Apprivoisez la couleur dans votre nouveau décor et prenez le temps de placer vos éléments décoratifs : vous verrez à quel point ils changeront du tout au tout l’impression que vous avez de la couleur seule sur le mur.

Savoir se démarquer

Parfois, il peut être avantageux de se démarquer par la couleur, surtout si vous habitez une maison en rangée ou un condo. Au moment de la vente, vous aurez à rivaliser avec d’autres habitations pratiquement identiques à la vôtre. Le prix, mais aussi la première impression, pourrait alors faire pencher la balance en votre faveur!

livre : Peintures d'intérieur de Liz Wagstaff, Éditeur ‏ : ‎ Dessain et Tolra; Dessain et Tolra édition, 1996