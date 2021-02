Avis sur l'essai : 21 leçons pour le XXIe siècle, de Yuval Noah Harari

21 leçons pour le 21eme siècle est en fait un livre sur la situation actuelle et sur la manière dont nous pouvons aller de l'avant. Il fait le lien entre Sapiens, qui concernait notre passé, et Homo Deus, qui concerne notre avenir. Harari y examine notre situation technologique et politique, en démystifiant les mythes et en suggérant des moyens de combattre la "post-vérité".

J'aime particulièrement la façon dont il nous rappelle que les fausses nouvelles ne sont qu'une nouvelle image du mensonge séculaire, et que le terrorisme n'est pas plus puissant que nous le laissons paraître. Les terroristes sont fondamentalement faibles, mais ils utilisent des tactiques de peur pour semer le chaos. Si nous refusons d'être effrayés par eux, ils cessent d'avoir du pouvoir.

L'écriture de Harari reste si accessible tout au long de ses trois livres. Il aborde des concepts politiques et économiques complexes et les décompose pour que chacun puisse les comprendre. Il se lit comme le bon sens. Je n'aurais aucun problème à le recommander à toute personne de tout âge - il est à la fois facile à digérer et extrêmement engageant.

Les opinions de Harari entrent en jeu dans ce livre, plus que dans celui de Sapiens, mais je pense qu'il ne porte aucun jugement. Il comprend qu'il n'est qu'une personne avec des opinions parmi des milliards de personnes avec des opinions, et il conclut finalement que la seule chose que nous pourrions tous faire avec un peu plus d'humilité. Je suis d'accord avec lui.

J'aurais aimé terminer l'année sur ce livre mais, vous me connaissez, il n'est pas question que j'y aille à froid pour les quelques jours qui restent.