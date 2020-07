J’aime beaucoup les livres où se déroulent une intrigue aventurière sur fond d’art et c’est pour cette raison que j’ai acheté ce livre dès sa sortie et qu’il n’est pas resté très longtemps dans ma PAL. De plus, un roman signé Ken Follett, tous les ingrédients étaient là pour que je passe un très bon moment de lecture.

Je ne vais pas dire que ce livre est mauvais mais ce n’est pas non plus un chef d’oeuvre ; quel dommage ! J’en ai tout de même apprécié la lecture. Il manquait juste un zeste de profondeur ; en effet, j’ai trouvé l’intrigue un peu légère.

Pour moi, Ken Follett n’était pas vraiment au rendez-vous avec ce roman ; il reste tout de même un livre agréable pour l’été ou à lire à un moment sans prise de tête.

Le Scandale Modigliani de Ken Follett - Ebook 9€