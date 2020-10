Livre d'occasion en sociologie : Le Milieu Gothique, d'Antoine Durafour

Le Milieu Gothique - Sa construction sociale à travers la dimension esthétique d'Antoine Durafour est paru dans la collection sciences sociales et est disponible en livre d'occasion en sociologie sur le site de la librairie saphira.

Résumé du livre, Le Milieu Gothique,

Le milieu gothique est un univers de sociabilités construit sur l’apport symbolique et émotionnel du fait musical. A travers l’analyse des aspects culturels et stylistiques, comme le look, nous constatons que, pour exister socialement, le groupe se place en position d’extériorité par rapport aux autres groupes sociaux.

Une distance prise avec le fonctionnel, un culte de l’évasion et de l’irrationalité rapprochent les participants de ce monde de la pensée romantique du XIXème siècle et révèlent un ensemble de dispositions esthétiques. Pourtant, au-delà du capital culturel, c’est l’expérience de l’interaction qui favorise l’appropriation d’un langage esthétique et d’un style de vie... C’est au contact des autres que l’on devient « gothique ». L’ordre interactionnel qui prévaut lors des manifestations collectives, telles que les soirées gothiques, concoure au sentiment d’appartenance et conforte certains participants dans leur rôle.

La question de « l’authenticité » du rapport à la culture gothique apparaît de manière récurrente dans les discours et nous renseigne sur la formation du goût et du jugement esthétique. Dans ce jeu de distinction, le milieu gothique nous dévoile également les aspects sombres de la modernité, cachés par la masse-médiatique. Il ré-interroge notre rapport au corps mais aussi les frontières établies entre les mondes de la culture, ancrées dans la mémoire collective.